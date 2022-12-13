اتحاد السلة يهنئ محمد عبد المطلب لتعيينه نائبًا لرئيس NBA Africa

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تعيين المهندس محمد عبد المطلب نائبًا لرئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا (NBA Africa) ورئيس مكتبها المقرر افتتاحه في أوائل عام 2023 في مصر.

وهنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عبد المطلب بخطوته الجديدة في مشواره الإداري بعد قبول اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه بمجلس الإدارة من أجل التفرغ لمنصبه الجديد.

وقال الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة " يشرفنا كمجلس إدارة وجود أحد أبناء المنظومة في هذا المنصب الذي يعد إضافة لكرة السلة المصرية، لذلك قبلنا اعتذار عبد المطلب، ونتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة".

وتابع "ندعم عبد المطلب وجميع الكوادر المصرية التي من شأنها رفع اسم مصر وكرة السلة المصرية" مضيفاً "عبد المطلب مثال يحتذى به في الإدارة وحب العمل".

ومن جانبه، فقد أعرب عبد المطلب عن امتنانه لمجلس الإدارة قائلًا "أتوجه بالشكر الي مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور أبو فريخة، أشكر اخواني واصدقائي بمجلس الإدارة على دعمهم وأمنياتهم الطيبة لي في كل خطواتي، السابقة والجديدة".

وأضاف "بدأت مشواري الاداري منذ أكثر من ١٤ عام، وفي كل خطوة كنت اضع امام عيني رفع اسم مصر وكرة السلة المصرية عالياً، اليوم انهي خطوة وابدآ خطوة جديدة، أتمنى ان يوفقني الله لاستكمال المشوار ورد الجميل".

واختتم " NBA هي أكبر مؤسسة عالمية في كرة السلة والإعلام، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهدافها والتي تأتي على راسها تطوير ونشر اللعبة في مصر وافريقيا".



محمد عبد المطلب



على صعيد المنتخب

• ذهبية دورة الالعاب الافريقية اسكندرية ١٩٩١

• ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1995 في زيمبابوي

• ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1999 في جنوب أفريقيا

• ذهبية دورة الألعاب العربية 1999 في الأردن

• مثل منتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية 1988 في سيول بكوريا الجنوبية

• نهائيات كأس العالم لكرة السلة 1990 في الأرجنتين و1994 في كندا

• شارك خمس مرات في كأس أفريقيا لكرة السلة (FIBA AfroBasket) أعوام 1987، 1989، 1991، 1993، 1999.

على الصعيد المحلي

• لقب الدوري مع الاتحاد السكندري ثلاث مرات

• لقب البطولة العربية مع الاتحاد السكندري 1992، 1995 ، 1996 كلاعب

• لقب البطولة العربية مع الاتحاد السكندري 2002 كمدرب

الألقاب الفردية

• أفضل لاعب في مصر ثلاث مرات 1993، 1995، 1998

• أفضل لاعب في البطولة العربية 1995.

العمل الإداري

• نائباً لرئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عام 2012

• عضواً في لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة السلة عام 2014

• أمين عام مساعد الجنة الأوليمبية المصرية عام 2022.