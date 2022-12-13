جامعة برج العرب التكنولوجية تعلن إنشاء نادي الابتكار والتكنولوجيا

اعلنت جامعة برج العرب التكنولوجية عن إنشاء نادي الابتكار والتكنولوجيا برعاية الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، تحت اشراف الدكتور محمد رمضان رئيس قسم السكك الحديدية في كلية صناعة وطاقة، وبمشاركة طلاب كلية الصناعة و الطاقة ، ومنهم طلاب حاصلين على براءات اختراع ومشاركين في مسابقة الفني المبتكر التابعة لرئاسة الجمهورية.

وتأتي فكرة إنشاء النادي في إطار حرص الجامعة على المشاركة المجتمعية بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ لخدمة التخصصات الصناعية والفنية المختلفة بالمجتمع.

كما يهدف نادي الابتكار إلى تشجيع الطلاب للمشاركة بأفكار علمية مبتكرة في مجالات الطاقة والعلوم الصحية يمكن تطبيقها فيما بعد بمعرفة الجهات والمؤسسات المختصة، وتدعو الجامعة الطلاب من كافة الكليات للمشاركة والانضمام للنادي والمساهمة بأفكار مبتكرة وابداعية تساعد في حل مشاكل العصر في مجالات تخصصهم.

وعلى جانب اخر تعلن جامعة برج العرب التكنولوجية عن إنشاء فريق الدعم الفني و التكنولوجي برعاية الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، تحت اشراف الاستاذ الدكتور محمد رمضان رئيس قسم السكك الحديدية في كلية صناعة وطاقة، وبمشاركة طلاب كلية الصناعة و الطاقة ،

وتأتي فكرة إنشاء هذا الفريق لحرص الجامعة على توظيف امكانيات الطلاب في المجال الفني و التقني لمشاركة العاملين داخل الجامعة في جميع التخصصات كما يهدف هذا الفريق لتشجيع الطلاب للمشاركة الفعلية و العملية للحفاظ علي الجامعة و تطويرها علي ان يكون هذا الفريق ذاتي للجامعة ، بحيث يمكن للجامعة استثمار قدرات هؤلاء الطلاب في أعمال صيانة المعدات والكهرباء و تكنولوجيا المعلومات ( IT (التي تخص الجامعة.