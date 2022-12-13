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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماتوا عطشا.. العثور على جثث 27 مهاجرا في صحراء تشاد

أرشيفية
أرشيفية

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بالعثور على جثث 27 مهاجراً يُعتقد أنهم لقوا حتفهم بسبب العطش في صحراء تشاد.

وأضافت المنظمة أن تقارير ذكرت أن المهاجرين غادروا بلدة موسورو في وسط تشاد قبل نحو 17 شهرا على متن شاحنة صغيرة.

وأضافت: "يُعتقد أن الشاحنة ضلت الطريق وسط الصحراء وتعطلت لأسباب ميكانيكية ولقي المهاجرون حتفهم بعد ذلك من العطش"، وكان بينهم أربعة أطفال.

وتشاد بلد حبيس في وسط أفريقيا تحده ليبيا من جهة الشمال، ويجتازه المهاجرون الأفارقة الطامحون للوصول إلى شاطئ البحر المتوسط.

وتقع مساحة واسعة من البلاد ضمن الصحراء الكبرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وتقول المنظمة إنها وثقت وفاة أو اختفاء أكثر من 5600 شخص خلال عبور الصحراء الكبرى منذ عام 2014، بينهم 149 حالة وفاة منذ بداية 2022 وحتى الآن.

وأضافت أنه تم تسجيل 110 حالات وفاة بين المهاجرين في تشاد منذ عام 2014، إلا أن من المرجح أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بالنظر إلى أنه لا يتم توثيق الكثير من الحالات.

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