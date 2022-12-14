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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال iphone 13 فى عمان

iPhone 13
iPhone 13

استثمرت آبل الأمريكية نجاح سلسلة آيفون 11 بطرح جوال آيفون 13 فى عام 2021، فهو خيار مميز يجمع بين كل ميزات جوالات iphone الرائدة بسعر أقل وفى أكثر من خيار أيضاً.

بلغت أسعار جوال آيفون 13 سعة 128 جيجابايت مقابل 301 ريال عماني، وسعة 256 جيجابايت بسعر 349 ريال، وسعة 512 جيجابايت بـ 358 ريال.

يأتى جوال آيفون 13 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أصغر للكاميرا الأمامية.

 

 آيفون 13

لعشاق التصوير يقدم جوال آيفون 13 على كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال آيفون 13 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت ، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

 آيفون 13

دعمت آبل جوال آيفون 13، ببطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع شراء جوال آيفون 13 فى 6 ألوان وهي :الأسود، الأخضر، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.

آبل ايفون 11 آيفون 13 iPhone جوال آيفون 13

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