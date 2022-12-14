سعر جوال iphone 14 Plus فى سلطنة عمان

تفكر فى اقتناء أحدث جوال من آيفون بأكبر حجم ولكن بسعر أقل، فعليك بجوال آيفون 14 بلس، الذي يقدم نفس معالج وشاشة شقيقه الأبرز والأغلى آيفون 14 برو ماكس، كما أن الجوال iphone 14 Plus بسعر أقل.

يمكنك شراء جوال iphone 14 Plus سعة 128 جيجابايت مقابل 420 ريال عماني، وسعة 256 جيجابايت بسعر 465 ريال، وسعة 512 جيجابايت بـ 559 ريال.

يأتى جوال iphone 14 Plus بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10 و Dolby Vision، بمعدل تحديث 120 هرتز قى الثانية، ومحمية بطبقة سيراميك مضاعفة ضد الخدش، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

جوال iphone 14 Plus

لمحبي التصوير يقدم جوال iphone 14 Plus كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال iphone 14 Plus بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

جوال iphone 14 Plus

يحتوي جوال iphone 14 Plus على بطارية سعة 4323 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع الحصول على جوال iphone 14 Plus فى 5 ألوان وهي :الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.