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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة: الموارد الطبيعية لدى إفريقيا دفعت إدارة بايدن لتغيير فكرها

بايدن
بايدن

قالت روان رجولة، باحثة سياسية في الشؤون الأمريكية، إن الموارد الطبيعية لدى إفريقيا جعلت إدارة بايدن تغير فكرها تجاه القارة السمراء.

وأضافت خلال تغطية خاصة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، إن تعهد واشنطن بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا بداية للتعاون المالي مع القارة ولن تقدم لمرة واحدة فقط، وهي لرسم سياسة اشتباك أو انخراط للولايات المتحدة الأمريكية مع إفريقيا في حال أن التنافس مع الصين هو أساس السياسة الأمريكية، ولا يمكن التعويل على الاشتباك سياسي أو مسلح مباشر مع الصين، ولكن هناك صراع على المصادر الطبيعية التي تزخر بها إفريقيا.

وتابعت: «الولايات المتحدة أتت متأخرة، وخطوة الـ55 مليار دولار تعادل تقريبا ما قدمته الولايات المتحدة إلى أوكرانيا».

 

بايدن القارة السمراء القاهرة الإخبارية واشنطن دولار

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