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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا EV6 الكهربائية تحصل على أعلى تصنيف في اختبار التصادم

كيا EV6  موديل 2023
كيا EV6  موديل 2023

حصلت سيارة كيا EV6  موديل 2023على أعلى تصنيف ممكن في اختبارات التصادم من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة، وتعتبر السيارة الكهربائية الآن ثالث مركبة تحصل على جائزة Top Safety Pick + من المنظمة بعد سيارة كيا K5 موديل 2022 و كيا ستينجر موديل 2022.

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كيا EV6  موديل 2023

كان أداء EV6 موديل 2023 قوياً بنفس القدر في جميع اختبارات 2022 IIHS الستة التي سجلت تقييمات "جيدة" في جميع الاختبارات، بما في ذلك التداخل الأمامي الصغير من جانب السائق، والتداخل الأمامي الصغير من جانب الراكب، والتداخل المعتدل الأمامي والجانبي وقوة السقف واختبارات تقييد الرأس، وحصلت كيا على تصنيف "متفوق" لأنظمة منع الاصطدام الأمامي، فضلاً عن تصنيف "جيد" لمصابيحها الأمامية القياسية.

 

كيا EV6  موديل 2023

بالنسبة لعام 2023 في الولايات المتحدة، لم يعد إصدار الفئة الأولى Lightالذي يتم توفيره حصريًا مع الدفع بالعجلات الخلفية في الجيل الجديد من سيارة كيا EV6، وبدلاً من ذلك تعتبر the Windهي طراز الفئة الأولى الجديد، والذي يتم بيعه إما بتكوين RWDأو AWD.

كيا EV6  موديل 2023

وسيعتبر أرخص إصدارات EV6 التي يمكن شراؤها في عام 2023 إصدار Wind RWDويبدا سعره من 49,795 دولارًا مقارنة بـ 42,695 دولار لـ 2022 EV6 Light.

كيا EV6  موديل 2023

أضافت كيا عنصر جديد إلى التشكيلة، حيث يعتبر الطراز EV6 GTموديل 2023 هو الطراز الأقوى أداءاً في المجموعة، حيث يوفر عزمًا فوريًا من محركين كهربائيين بإجمالي قدرة 576 حصانًا (430 كيلووات)، وهذا يجعل من الممكن لـ EV6 أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) في 3.4 ثانية فقط، والنطاق المعتمد من وكالة حماية البيئة (EPA) بين شحنتين هو 206 ميل (332 كيلومترًا).

كيا EV6  موديل 2023

بالعودة إلى أداء السيارة في اختبار التصادم IIHS، أصبحت 2023 EV6الآن عاشر سيارات كيا تفوز بإحدى أكبر جائزتي سلامة في المعهد، بالإضافة إلى الموديلات الثلاثة الحائزة على جوائز Top Safety Pick + ، تأهلت 2022 Kia Tellurideو 2022 Sorentoو 2022 Seltosو 2022 Carnivalو 2022 Sportageو 2022 Soulجميعًا لجائزة Top Safety Pickفي وقت سابق خلال العام .

كيا EV6 EV6 كيا ستينجر IHS

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