بسمة بوسيل ترقص مع ابنتها من حفل تامر حسني بقطر| شاهد

شاركت بسمة بوسيل، جمهورها صوراً مع ابنتها الكبيرة تاليا، من أجواء الاستمتاع بحفلة زوجها الفنان تامر حسني، عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت بسمة بوسيل وابنتها يرقصان سويا على هامش حفل تامر حسني ضمن فعاليات كأس العالم بقطر.

وقدّم الفنان تامر حسني، حفلاً غنائياً ليلة أمس، ضمن فعاليات كأس العالم في قطر.

وكتب عبر حسابه على انستجرام: “تشرفت بأكبر حضور جماهيري في قطر ضمن فعاليات كأس العالم كل الشكر للجمهور القطري الحبيب وجميع الجاليات العربية الغالية والجالية المصرية العظيمة ودعواتي بالفوز للمغرب إن شاء الله ”.