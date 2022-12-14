علامات خلال الدورة الشهرية تكشف إصابتك بهذه الأمراض.. طبيبة تقدم روشتة مجانية

كشفت طبيبة أمراض نساء وخبيرة هرمونات الكثير من الأسرار التي تتعلق بصحة المرأة من خلال الدورة الشهرية والعلاقة بين أعراضها وموعدها والصحة العامة لكل سيدة وفتاة وذلك في كتاب جديد تم طرحه بالأسواق العالمية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت الدكتور “لارا بريدن” إن هناك علامات صحية وأخرى تكون سبباً للشعور بالقلق، لتقدم من خلال خبرتها روشتة مجانية للنساء.

وكشفت أن أكثر المشاكل التي تعرضت لها لعلاجها هي عدم انتظام الدورة الشهرية، وفترات الألم المتزايد، وغزارة الدورة الشهرية ، وأعراض الحالة المزاجية السابقة للحيض.

طبيبة تكشف أسرارًا نسائية في كتابها الجديد

وتابعت أن السمة الرئيسية لدورة الحيض الصحية هي الإباضة ، أي إطلاق البويضة ولكن أيضًا تصنع النساء هرموني الاستراديول والبروجسترون.

وقالت إن انتظام الموعد يكون كل 21 إلى 35 يومًا للنساء اللاتي تخطين 20 عامًا، وتصل إلى 45 يومًا للمراهقات، وهي فترة تمتد من 2 إلى 7 أيام والأخرى لا تفقد فيها أكثر من 80 مل.

وكشفت العديد من الأور التي يجب أن تلجأ فيها السيدة لزيارة الطبيب، من بينها موعد الدورة الشهرية قبل 21 يوما او بعد 35 يوما، وكذلك في حالة استمرارها لمدة تزيد عن 7 أيام.

وأوضحت أنه للحصول على فترة صحية، فهناك ثلاثة أشياء يمكن القيام بها، من بينها تجربة نظام غذائي خالي من منتجات الألبان ومكملات الزنك وتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية مثل البروتين والخضروات النشوية والخضروات غير النشوية والفاكهة.

وأضافت انه حين تكون السيدة في صحة جيدة فإن الدورة الشهرية تكون بدون أعراض قوية، أما في حالة الألم الشديد أو تغيير موعدها فإن ذلك يشير إلى أمراض محتملة مثل أمراض الغدة الدرقية إلى الإجهاد، أو متلازمة تكيس المبايض أو أمراض بطانة الرحم.

في هذه الأثناء ، إذا كانت دورتك الشهرية مؤلمة للغاية بحيث تضطر إلى التغيب عن المدرسة أو العمل ، فقد تكون علامة على حالة مثل الانتباذ البطاني الرحمي أو العضال الغدي.

هناك دلالات أخرى مثل فقدان الكثير من الدم، والتي يمكن أن تكون علامة على مرض الغدة الدرقية أو نتيجة لاختلال هرموني.

يمكن أن تشير أعراض الألم ما قبل الحيض (PMS) أيضًا إلى الإجهاد أو زيادة هرمون الاستروجين أو انخفاض هرمون البروجسترون أو الالتهاب أو عدم تحمل الهيستامين.

خطوات لصحة مثالية

* قومي بزيارة الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن الأعراض غير العادية.

* أعد نظامك الغذائي إلى مساره الصحيح وقم بتضمين الكثير من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل البروتين والخضروات النشوية والخضروات غير النشوية والفاكهة.

* الابتعاد عن الوجبات السريعة والسكر والمشروبات الغازية.

* تناول حصة صغيرة من البروتين مع كل وجبة، وخاصة وجبة الإفطار.

* الحصول على سبع أو ثماني ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

* إضافة تمارين منتظمة إلى نظامك الغذائي من أجل تقليل التوتر ومستويات الكورتيزول.

*الابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية التي تؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتكيس المبايض.



"من الجيد أيضًا الابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مقاومة الأنسولين والالتهابات الأيضية التي تكمن وراء حالات مثل متلازمة تكيس المبايض."

وأضافت أن منتجات الألبان من الأبقار يمكن أن تكون مشكلة شائعة لكثير من النساء ، لأنها تجعل الدورة الشهرية أثقل وتزيد من الألم.

كذلك نصحت بضرورة تناول البروتين مع كل وجبة خاصة الإفطار وقضاء وقت بعيدًا عن توتر العمل، وأوصت بضرورة ضبط ساعات النوم وممارسة التمارين الرياضية.