بعد طرح MIUI 14.. شاومي تحدث 16 جهازا إلى "أندرويد 13"

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق واجهة المستخدم الجديدة MIUI 14، جنبا إلى جنب مع سلسلة Xiaomi 13، ومع أحدث إصدار أضافت الشركة الصينية بعض الميزات المفيدة، وحسنت واجهة المستخدم لتقديم أداء أكثر سلاسة لمستخدمي هواتفها، كما كشفت الشركة عن قائمة الأجهزة التي ستكون مؤهلة للتحديث الجديد.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، شملت مزايا أحدث إصدار من واجهة المستخدم MIUI 14، إمكانية مشاركة صورك وخدمات الاشتراك السحابي مع ما يصل إلى 9 أشخاص، وأوضحت شاومي أنه يمكن لمستخدمي هواتفها بسهولة إنشاء حساب عائلي ليتمكنوا من مشاركة بعض الأشياء مع الآخرين بمعدل أسرع، حيث يقوم مظهر أندرويد المخصص الآن تلقائيا بضغط التطبيقات التي لا يستخدمها المستخدمون كثيرا وإيقاف تشغيل الإشعارات لهم.

وسيلاحظ مستخدمو هواتف شاومي، وجود ميزة أخرى تعمل على دمج الملفات المكررة، والتي ستساعد في توفير مساحة التخزين على أجهزتهم، وتدعي الشركة أن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم المستندة إلى نظام التسغيل أندرويد 13، قادر على التعرف على النص واستخراجه من صور المعرض بطريقة أفضل.

وكما يمكن للمستخدمين المهتمين بالخصوصية الآن، استخدام ميزة الخصوصية الجديدة، حيث تدعى شاومي أنها حسنت الخصوصية من خلال التشفير من طرف إلى طرف ومعالجة بيانات المستخدم على الجهاز المحلي.

وفيما يتعلق بالتصميم، يضيف إصدار شاومي الجديد MIUI 14 مجلدات قابلة للتخصيص بأيقونات أكبر وبعض خيارات عناصر واجهة المستخدم الجديدة متاحة الآن بأشكال وأحجام متعددة، كما يوجد أيضا مفتاح تبديل جديد لمركز التحكم يسمح لمستخدمي شاومي بالاتصال بملحقات الشركة الأخرى (مثل سماعات الأذن اللاسلكية) بطريقة أسهل.

وقد تم إجراء بعض التغييرات الداخلية أيضا على واجهة شاومي، بما في ذلك تحسينات على مستوى النواة لكيفية عمل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على أندرويد 13 من شاومي

ستكون سلسلة Xiaomi 13 هي من أول الهواتف في القائمة، المؤهلة للحصول على تحديث MIUI 14، المرتكز على أندرويد 13، والتي تضم إصدارين هما : Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro، وأكدت الشركة أن التحديث سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع في 14 ديسمبر.

وستحصل جميع الهواتف التي تندرج تحت سلسلة Xiaomi 12 ، والتي تضم 6 إصدارات هي: 12S Ultra و Xiaomi 12 Lite و Xiaomi 12T و Xiaomi 12T Pro وXiaomi 12 وXiaomi 12 Pro.

وسيصل التحديث إلى سلسلة Redmi K50 في يناير 2023، والتي تضم 5 طرازات هي: Redmi K50 Ultra وRedmi K50 Pro و Redmi K50 و Redmi K50 Gaming و Redmi K50i.

وبينما سيتلقى هاتف شاومي Mix Fold 2 القابل للطي، التحديث خلال الشهر المقبل، ولكن ستحصل سلسلة الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 5 و Redmi Pad على MIUI 14 في شهر أبريل 2023.