رسالة ميسي للجماهير بعد تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2022

وجه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، رسالة للجماهير، عقب تأهل التانجو لنهائي كأس العالم قطر 2022، للمرة السادسة في التاريخ.

رسالة خاصة من ميسي بعد تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2022

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2022، على حساب كرواتيا، من نصف نهائي كأس العالم، بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب لوسيل.

ونشر ميسي صورا من مباراة الأرجنتين وكرواتيا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، معلقا عليها: "حتى النهاية.. عدنا لنكتسب القوة لنلعب مباراة رائعة أخرى".

وتابع: "شكرا جزيلا لكل من وثق بهذه المجموعة، كلنا معا.. تحيا الأرجنتين".



ويصطدم منتخب الأرجنتين، بالفائز من مواجهة فرنسا والمغرب المقرر إقامتها اليوم في نصف النهائي، يوم الأحد المقبل 18 ديسمبر، في المباراة النهائية.