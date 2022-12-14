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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اقتصادية .. كيا أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

سيارة كيا برايد موديل
سيارة كيا برايد موديل 2001

ظهرت سيارة كيا برايد من خلال فئتين الأولي الهاتشباك التي تناسب الشباب، والثانية من فئة السيدان المناسبة للعائلات الصغيرة، وتم استلهام تصميم برايد من تصميم سيارة مازدا 121، وانتشرت في مصر منذ عام 2005، ثم بعد ذلك تم تجميعها محليا عام 1998 لأول مرة على خطوط AAV، واستمر تقديمها في مصر حتي تم استبدالها عام 2004 بسيارة بسيارة كيا سايبا، ونالت برايد  علي أعجاب المصريين بسبب، اقتصاديها استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها بسهوله.

سيارة كيا برايد موديل 2001

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مواصفات سيارة كيا برايد موديل 2001

زوّدت سيارة  كيا برايد موديل 2001 بمحرك سعة 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الذهبي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي ١٤١ ألف/كم، ولا تحتاج السيارة الي أي مصاريف.

سيارة كيا برايد موديل 2001

تمتلك مقصورة سيارة كيا برايد موديل 2001 الكثير من المميزات منها، أضاءه أمامية،  ومخارج تهوية أمامية، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج تخزين أمامي بالتابلوه، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان أمامية، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرع بمقود الحركة، وفرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وتحتوي علي مساحة إضافية صغيرة للتخزين أمام ناقل الحركة .

سيارة كيا برايد موديل 2001

وتظهر سيارة كيا برايد موديل 2001 من الخارج بشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة كيا، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وتم تثبيت الإشارات علي مقدمة صداد السيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية يدوية باللون الأسود، ومقابض أبواب باللون الأسود أيضا، وسبويلر خلفي، وجرائد باللون الأسود تم وضعها علي الأبواب الأربعة من الخارج لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

سيارة كيا برايد موديل 2001

سعر سيارة كيا برايد موديل 2001

تأتي سيارة كيا برايد موديل 2001 بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

كيا برايد برايد موديل 2001 كيا برايد كيا برايد موديل 2001

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