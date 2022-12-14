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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد زيادة احتياطى الذهب.. تراجع كبير في سعر الجرام

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

شهدت أسعار الذهب في التراجع بشكل كبير بعد موجة هبوط خلال الأيام الماضية مقارنة بالأسبوع الماضي، بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها يوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي.

 

وأعلنت الشركة المشغلة لمنجم السكري للذهب، عن زيادة موارد واحتياطيات المنجم للعام الثاني على التوالي، ليرتفع الاحتياطيات المقاسة والمحتملة إلى 11.1 مليون أوقية عند مستوى 1.08 جرام ذهب للطن. الصخر.
 

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تراجع قوي لـ أسعار الذهب


وشهد سعر الجرام عيار 21 اليوم تراجعًا قويًا بقيمة 180 جنيهًا مقارنة بأعلى سعر الاثنين 5 ديسمبر، إذ سجل اليوم الأربعاء 1650 جنيهًا كأقل سعر بعد ما وصل إلى 1830 جنيهًا كأعلى سعر في وقت سابق.

وسجّل سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 سجل 943  جنيهًا، وعيار 14 سجل 1,100 جنيه.

أسعار الذهب في مصر


ونعود للتعاملات المحلية مرة آخرى، هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 1943 جنيهًا بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1700 جنيه، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,457 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1133 جنيهًا.

وتراجع سعر جرام المعدن عيار 21 بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,943 جنيهًا للشراء اليوم.

وهبطت الأسعار ، وسجل عيار 21 : 1700 جنيه بعد 1830 جنيهًا الاثنين الماضي ، فيما وصلت أسعار  عيار 18 اليوم بين 1,414 و 1,457 جنيهًا.

 

أسعار الذهب في محلات الصاغة


ويهتم الراغبون في الزواج والمستثمرون في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات الذهب عن أسعاره بيع وشراء، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1650 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21  للشراء 1700 جنيه ، حيث أن الفارق بين أعلى سعر وصل إليه 5 ديسمبر وأقل سعر له اليوم 180 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب صعدت عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الاثنين 5 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1830 جنيهًا.

 

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