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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

شهد  سعر الذهب في مصر تراجعات قوية خلال الأيام الماضية، بعد صعود كبير في أسعار الذهب،  حيث وصل سعر الذهب عيار 21 خلالها إلى 1850 جنيها.

تساءل الكثيرون عقب  قرار إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية، عن تأثير القرار على أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة.

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ويستعرض هذا التقرير أراء عدد من مصنعي الذهب وكذلك تجار الذهب.

وقال  رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إيهاب واصف، إن  تصدير الذهب كمشغولات سنستفيد منه لتوظيف عمالة وزيادة قيمة مضافة بدلا من تصديره كخام.

وأكد  رئيس شعبة صناعة الذهب، في تصريحات تليفزيونية، إن تصدير المشغولات الذهبية بداية طريق النجاح ووضع مصر على سلم الارتقاء في ترتيبها العالمي لتصدير المشغولات.

وأشار إلى أنه كان هناك مطالبات برفع القيود على تصدير المشغولات الذهبية منذ 5 سنوات، والقيود والأعباء المالية على المشغولات الذهبية التي كانت تعوق من المنافسة العالمية، وهناك اعتقاد خاطئ بأن تصدير المشغولات الذهبية سيؤثر على خام الذهب في مصر".

و قال  رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرفة التجارية هاني ميلاد: إن قرار إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية، لن يؤدي إلى زيادة الأسعار داخل مصر».

وأضاف هاني ميلاد في تصريحات تلفزيونية له، الهدف من تصدير المشغولات تشغيل المصانع والعمالة وتقدمت في الصناعة، وهذا هو الفرق بين تصدير السبائك والمشغولات».

وتوقع رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرفة التجارية  استقرار سعر الذهب في مصر  خلال الأيام المقبلة.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-12-2022 في مصر ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضا سعر الدولار وأسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 1,886 شراء 1,943
سعر الذهب عيار 22بيع 1,729 شراء 1,781
سعر الذهب اليوم  عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 1,650 شراء 1,700
سعر الذهب عيار 18بيع 1,414 شراء 1,457
سعر الذهب عيار 14بيع 1,100 شراء 1,133
سعر الذهب عيار 12بيع 943 شراء 971
الاونصةبيع 58,646 شراء 60,423
سعر الجنيه الذهببيع 13,200 شراء 13,600
الكيلوبيع 1,885,714 شراء 1,942,857
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