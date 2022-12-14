سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية

ينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-12-2022، في مصر وعدد من الدول العربية من بينهم الإمارات والسعودية والكويت.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 1,886 شراء 1,943 سعر الذهب عيار 22 بيع 1,729 شراء 1,781 عيار 21 بيع 1,650 شراء 1,700 عيار 18 بيع 1,414 شراء 1,457 عيار 14 بيع 1,100 شراء 1,133 عيار 12 بيع 943 شراء 971 الاونصة بيع 58,646 شراء 60,423 الجنيه الذهب بيع 13,200 شراء 13,600 الكيلو بيع 1,885,714 شراء 1,942,857

سعر الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 218.96 ريال $58.24 سعر الذهب عيار 22 200.72 ريال $53.39 اسعار الذهب عيار 21 191.60 ريال $50.96 اسعار الذهب عيار 18 164.22 ريال $43.68 سعر الذهب عيار 14 127.73 ريال $33.97 سعر الذهب عيار 12 109.48 ريال $29.12 اسعار أوقية الذهب 6,810 ريال $1,811 اسعار جنيه الذهب 1,533 ريال $407.70 اسعار كيلو الذهب 218,961 ريال $58,241

سعر الذهب في الإمارات

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 213.92 درهم $58.24 سعر الذهب عيار 22 196.09 درهم $53.39 اسعار الذهب عيار 21 187.18 درهم $50.96 اسعار الذهب عيار 18 160.44 درهم $43.68 سعر الذهب عيار 14 124.79 درهم $33.97 سعر الذهب عيار 12 106.96 درهم $29.12 اسعار أوقية الذهب 6,653 درهم $1,811 اسعار جنيه الذهب 1,497 درهم $407.70 اسعار كيلو الذهب 213,917 درهم $58,241

سعر الذهب في الكويت