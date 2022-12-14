سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية

ينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-12-2022، في مصر وعدد من الدول العربية من بينهم الإمارات والسعودية والكويت.
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|سعر الذهب اليوم عيار 24
|بيع 1,886 شراء 1,943
|سعر الذهب عيار 22
|بيع 1,729 شراء 1,781
|عيار 21
|بيع 1,650 شراء 1,700
|عيار 18
|بيع 1,414 شراء 1,457
|عيار 14
|بيع 1,100 شراء 1,133
|عيار 12
|بيع 943 شراء 971
|الاونصة
|بيع 58,646 شراء 60,423
|الجنيه الذهب
|بيع 13,200 شراء 13,600
|الكيلو
|بيع 1,885,714 شراء 1,942,857
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|218.96 ريال
|$58.24
|سعر الذهب عيار 22
|200.72 ريال
|$53.39
|اسعار الذهب عيار 21
|191.60 ريال
|$50.96
|اسعار الذهب عيار 18
|164.22 ريال
|$43.68
|سعر الذهب عيار 14
|127.73 ريال
|$33.97
|سعر الذهب عيار 12
|109.48 ريال
|$29.12
|اسعار أوقية الذهب
|6,810 ريال
|$1,811
|اسعار جنيه الذهب
|1,533 ريال
|$407.70
|اسعار كيلو الذهب
|218,961 ريال
|$58,241
سعر الذهب في الإمارات
|الوحدة
|درهم اماراتي
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|213.92 درهم
|$58.24
|سعر الذهب عيار 22
|196.09 درهم
|$53.39
|اسعار الذهب عيار 21
|187.18 درهم
|$50.96
|اسعار الذهب عيار 18
|160.44 درهم
|$43.68
|سعر الذهب عيار 14
|124.79 درهم
|$33.97
|سعر الذهب عيار 12
|106.96 درهم
|$29.12
|اسعار أوقية الذهب
|6,653 درهم
|$1,811
|اسعار جنيه الذهب
|1,497 درهم
|$407.70
|اسعار كيلو الذهب
|213,917 درهم
|$58,241
سعر الذهب في الكويت
|الوحدة
|دينار كويتى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|17.84 دينار
|$58.24
|سعر الذهب عيار 22
|16.35 دينار
|$53.39
|اسعار الذهب عيار 21
|15.61 دينار
|$50.96
|اسعار الذهب عيار 18
|13.38 دينار
|$43.68
|سعر الذهب عيار 14
|10.41 دينار
|$33.97
|سعر الذهب عيار 12
|8.92 دينار
|$29.12
|اسعار أوقية الذهب
|554.78 دينار
|$1,811
|اسعار جنيه الذهب
|124.87 دينار
|$407.70
|اسعار كيلو الذهب
|17,839 دينار
|$58,241