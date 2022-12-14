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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

ينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-12-2022، في مصر وعدد من الدول العربية من بينهم الإمارات والسعودية والكويت.

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بعد تراجعه 200 جنيه.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-12-2022

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انهيار سعر الدولار اليوم وهذه قيمته في البنوك

سعر الذهب اليوم في مصر 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب اليوم عيار 24بيع 1,886 شراء 1,943
سعر الذهب عيار 22بيع 1,729 شراء 1,781
عيار 21بيع 1,650 شراء 1,700
عيار 18بيع 1,414 شراء 1,457
عيار 14بيع 1,100 شراء 1,133
عيار 12بيع 943 شراء 971
الاونصةبيع 58,646 شراء 60,423
الجنيه الذهببيع 13,200 شراء 13,600
الكيلوبيع 1,885,714 شراء 1,942,857

سعر الذهب في السعودية 

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24218.96 ريال$58.24
سعر الذهب عيار 22200.72 ريال$53.39
اسعار الذهب عيار 21191.60 ريال$50.96
اسعار الذهب عيار 18164.22 ريال$43.68
سعر الذهب عيار 14127.73 ريال$33.97
سعر الذهب عيار 12109.48 ريال$29.12
اسعار أوقية الذهب6,810 ريال$1,811
اسعار جنيه الذهب1,533 ريال$407.70
اسعار كيلو الذهب218,961 ريال$58,241

سعر الذهب  في الإمارات

الوحدةدرهم اماراتيدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24213.92 درهم$58.24
سعر الذهب عيار 22196.09 درهم$53.39
اسعار الذهب عيار 21187.18 درهم$50.96
اسعار الذهب عيار 18160.44 درهم$43.68
سعر الذهب عيار 14124.79 درهم$33.97
سعر الذهب عيار 12106.96 درهم$29.12
اسعار أوقية الذهب6,653 درهم$1,811
اسعار جنيه الذهب1,497 درهم$407.70
اسعار كيلو الذهب213,917 درهم$58,241

سعر الذهب في الكويت

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2417.84 دينار$58.24
سعر الذهب عيار 2216.35 دينار$53.39
اسعار الذهب عيار 2115.61 دينار$50.96
اسعار الذهب عيار 1813.38 دينار$43.68
سعر الذهب عيار 1410.41 دينار$33.97
سعر الذهب عيار 128.92 دينار$29.12
اسعار أوقية الذهب554.78 دينار$1,811
اسعار جنيه الذهب124.87 دينار$407.70
اسعار كيلو الذهب17,839 دينار$58,241

 

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