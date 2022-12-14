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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاع 7 قروش.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

دولار أمريكي.- صوره
دولار أمريكي.- صوره ارشيفية

تراجع سعر الدولار اليوم أمام اليورو بأكثر من 1% و2% مقابل الين، حيث انخفض الدولار مقابل اليورو بنسبة 1.18%، وتراجع الدولار مقابل الين في نفس الوقت بنسبة 2.01%.

وهبط مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة من ست عملات للشركاء التجاريين للولايات المتحدة) بنسبة 1.34% إلى 103.72 نقطة.

 ويقدم صدى البلدسعر الدولار اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلال سعر الذهب وأسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، حيث يهتم الكثيرون من المواطنين بمتابعة أسعار الدولار في البنوك.

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بعد تراجعه 200 جنيه.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-12-2022

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بعد قرار تصدير المشغولات.. إلى أين يتجه سعر الذهب في مصر؟

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-12-2022، بنحو 7 قروش مقارنة بـ سعر صرف الدولار الأربعاء الماضي.

و سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ارتفاع مقابل الجنيه المصري علي مستوي جميع البنوك التي تعمل داخل مصر .
 

سعر الدولار اليوم
في  البنك المركزي المصري   ووصل سعر الدولار اليوم إلى  24.59 جنيه للشراء و24.67 جنيه للبيع.

 

وسجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي المتحد نحو 24.57 للشراء و 24.67 للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
 

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 24.57 جنيه للشراء و 24.67 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك بلوم إلى 24.58 جنيه للشراء و 24.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 
 

 ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  CIB إلى 24.61 جنيه للشراء و 24.68 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي التجاري سجل  سعر الدولار نحو 24.58 جنيه للشراء و 24.68 جنيه للبيع.

وقدم  مصرف أبوظبي الاسلامي أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه بنحو 24.65 جنيه للشراء و 24.68 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في البنوك
 

 في بنوك “ HSBC،الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، بلوم، المصرف المتحد،  أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي”  ووصل سعر صرف الدولار 24.58 جنيه للشراء و 24.68 جنيه للبيع.

  في بنك الكويت الوطني  سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، 24.63 للشراء و 24.68 للبيع.


وسجل سعر صرف الدولار في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي" سجل سعر الدولار  24.57 جنيه للشراء و 24.67 جنيه.

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