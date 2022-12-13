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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قرار تصدير المشغولات.. إلى أين يتجه سعر الذهب في مصر؟

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تراجع سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية، بعد ارتفاعات جنونية في أسعار الذهب، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1850 جنيها.

وبعد قرار إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية، تساءل العديد من المواطنين حول تأثير القرار على أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة.

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أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن تصدير الذهب خام فشل، ولكن تصديره كمشغولات سنستفيد منه لتوظيف عمالة وزيادة قيمة مضافة.

وقال  واصف، في تصريحات تليفزيونية، إن تصدير المشغولات الذهبية بداية طريق النجاح ووضع مصر على سلم الارتقاء في ترتيبها العالمي لتصدير المشغولات.

وتابع : "نطالب برفع القيود على تصدير المشغولات الذهبية منذ 5 سنوات، والقيود والأعباء المالية على المشغولات الذهبية تمنعنا من المنافسة العالمية، وهناك اعتقاد خاطئ بأن تصدير المشغولات الذهبية سيؤثر على خام الذهب في مصر".

وردا على تأثير قرار  تصدير المشغولات الذهبية على سعر الذهب في مصر، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية إن قرار إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية، لن يؤدي إلى زيادة الأسعار داخل مصر».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية له، الهدف من تصدير المشغولات تشغيل المصانع والعمالة وتقدمت في الصناعة، وهذا هو الفرق بين تصدير السبائك والمشغولات».

وتوقع استقرار سعر الذهب في مصر  خلال الأيام المقبلة.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضا سعر الدولار وأسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب عيار 24بيع 1,874 شراء 1,897
سعر الذهب عيار 22بيع 1,718 شراء 1,739
سعر الذهب عيار 21بيع 1,640 شراء 1,660
سعر الذهب عيار 18بيع 1,406 شراء 1,423
سعر الذهب عيار 14بيع 1,093 شراء 1,107
سعر الذهب عيار 12بيع 937 شراء 949
سعر اونصة الذهب بيع 58,290 شراء 59,001
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 13,120 شراء 13,280
الكيلوبيع 1,874,286 شراء 1,897,143
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