بعد قرار تصدير المشغولات.. إلى أين يتجه سعر الذهب في مصر؟

تراجع سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية، بعد ارتفاعات جنونية في أسعار الذهب، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1850 جنيها.

وبعد قرار إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية، تساءل العديد من المواطنين حول تأثير القرار على أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة.

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن تصدير الذهب خام فشل، ولكن تصديره كمشغولات سنستفيد منه لتوظيف عمالة وزيادة قيمة مضافة.

وقال واصف، في تصريحات تليفزيونية، إن تصدير المشغولات الذهبية بداية طريق النجاح ووضع مصر على سلم الارتقاء في ترتيبها العالمي لتصدير المشغولات.

وتابع : "نطالب برفع القيود على تصدير المشغولات الذهبية منذ 5 سنوات، والقيود والأعباء المالية على المشغولات الذهبية تمنعنا من المنافسة العالمية، وهناك اعتقاد خاطئ بأن تصدير المشغولات الذهبية سيؤثر على خام الذهب في مصر".

وردا على تأثير قرار تصدير المشغولات الذهبية على سعر الذهب في مصر، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية إن قرار إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية، لن يؤدي إلى زيادة الأسعار داخل مصر».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية له، الهدف من تصدير المشغولات تشغيل المصانع والعمالة وتقدمت في الصناعة، وهذا هو الفرق بين تصدير السبائك والمشغولات».

وتوقع استقرار سعر الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضا سعر الدولار وأسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم