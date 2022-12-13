400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2022

تراجعت أسعار الذهب في مصر بأكثر من 150 جنيها للجرام الواحد بعد أن شهدت جنونا في سعر الذهب حيث وصل الجرام في وقت سابق إلى 1850 جنيه للجرام.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب في مصر خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2022، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الدولار وسعر صرف العملات وبالإضافة إلى أسعار السلع.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 13.120 جنيه مقارنة بـ 13,520 جنيها خلال تعاملات أمس الاثنين، أي بتراجع بلغ 400 جنيه.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2022، تراجعا محدودا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية مقارنة بالتراجعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث تراجع الجنيه الذهب بأكثر من 1200 جنيه عن أعلى مستوى له.

وقال مستشار وزير التموين لشؤون الذهب ناجي فرج، إنه سيتم إدراج الذهب، خلال ديسمبر الجاري، في البورصة السلعية، حيث إن سعر الذهب الحالي مغالى فيه نتيجة تصرفات البعض، ولكنه مرشح للهبوط والاستقرار.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 1,874 للبيع و 1,897 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 1,718 للبيع و 1,739 للشراء

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 1,640 للبيع و1,660 للشراء

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 1,406 للبيع و1,423 للشراء

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1,093 للبيع و 1,107 للشراء

سعر الذهب عيار 12

سجل أقل سعر للذهب وهو عيار 12 نحو 937 للبيع و 949 للشراء

سعر أونصة الذهب

الاونصة بيع 58,290 شراء 59,001 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 13,120 للبيع و 13,280 للشراء

سعر كيلو الذهب اليوم

سعر كيلو الذهب اليوم 1,874,286 للبيع و 1,897,143 للبيع