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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2022

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب في مصر بأكثر من 150 جنيها للجرام الواحد بعد أن شهدت جنونا في سعر الذهب حيث وصل الجرام في وقت سابق إلى 1850 جنيه للجرام.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب في مصر خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2022، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الدولار وسعر صرف العملات وبالإضافة إلى أسعار السلع.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 13.120 جنيه مقارنة بـ  13,520 جنيها خلال تعاملات أمس الاثنين، أي بتراجع بلغ 400 جنيه.

سعر الذهب اليوم 

وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2022، تراجعا محدودا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية مقارنة بالتراجعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث تراجع الجنيه الذهب بأكثر من 1200 جنيه عن أعلى مستوى له.

وقال مستشار وزير التموين لشؤون الذهب  ناجي فرج،  إنه سيتم إدراج الذهب، خلال ديسمبر الجاري، في البورصة السلعية، حيث إن سعر الذهب الحالي مغالى فيه نتيجة تصرفات البعض، ولكنه مرشح للهبوط والاستقرار.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 1,874 للبيع و 1,897 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 22 

وصل سعر الذهب عيار 22  1,718 للبيع و 1,739 للشراء 

سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا  1,640 للبيع و1,660 للشراء

سعر الذهب عيار 18 
سعر الذهب عيار 18 سجل 1,406 للبيع و1,423 للشراء 

سعر الذهب عيار 14
وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1,093 للبيع و 1,107 للشراء 

سعر الذهب عيار 12 
سجل أقل سعر للذهب وهو عيار 12 نحو 937 للبيع و 949 للشراء 

سعر أونصة الذهب 
الاونصة بيع 58,290 شراء 59,001 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 13,120 للبيع و 13,280 للشراء 

سعر كيلو الذهب اليوم 
سعر كيلو الذهب اليوم  1,874,286 للبيع و 1,897,143 للبيع

سعر الذهب اليوم اسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 الذهب سعر جرام الذهب

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