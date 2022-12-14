ضبط 33 ألف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

شنّت مباحث التموين بالقليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة.



وأسفرت الحملة بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين ضبط (مالك محطة لتموين السيارات - بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (33000 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين") للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستولياً على الدعم المقرر.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.