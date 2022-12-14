عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 33 ألف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

شنّت مباحث التموين بالقليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة.

ماتوا في حضن بعض حاملين كتاب الله.. تفاصيل وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي لخطف الأحداث والتعدي عليهم بالقليوبية


وأسفرت الحملة بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين ضبط (مالك محطة لتموين السيارات - بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (33000 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين") للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستولياً على الدعم المقرر.
تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

القليوبية محافظة القليوبية مساعد وزير الداخلية مباحث التموين مواد بترولية حملة مكبرة تموين السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

هبوط حاد في أسعار الذهب ومفاجأة الدولار

اقتصادية .. كيا أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

هتوحشني يا صاحب عمري.. عبد الغفار يودع قطه العشريني"مشمش"..ما قصتهما؟

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي لخطف الأحداث والتعدي عليهم بالقليوبية

السجن سنتين للمتهم بالشروع في قتل زوج شقيقته بالقليوبية

التحقيق فى نشوب مشاجرة بين سائقين ببنها بالقليوبية

ترشيحاتنا

الأمن يحرر مواطن اختطفه آخر بسبب خلافات مالية

خدمات تهمك|أخر مستجدات أسعار الدولار والعملات الأجنبية.. والأرصاد تُحذر: لا تنخدعوا بدفء النهار

الزراعة: التفتيش على 2265 محلا للاتجار في المبيدات خلال شهر نوفمبر 2022

لهذه الأسباب.. للرجل مثل حظ الإنثيين في تقسيم الميراث

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

مرتضى منصور يكشف الشرط الغريب لـ ممدوح عباس لرفع الحجز عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب فورا إذا شعرت بضيق تنفس عند ربط حذائك.. والسبب

قتلت زوجي.. تعرف على آخر أعمال هبة عبوك زوجة المغربي أشرف حكيمي

حرام عليك ذنبه ايه؟.. هجوم على محمد رمضان بسبب "قفا" ومطالب بحذف الفيديو

الاحتياطي يكفي 4 أشهر.. مفاجأة في أسعار السكر بالأسواق والمنافذ التموينية

فيديو

تحذير هام من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس اليوم |تغطية خاصة

هبوط حاد في أسعار الذهب ومفاجأة الدولار

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ