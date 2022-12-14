تمريض البحر الأحمر تعلق على لغز واقعة وفاة ممرضة مرسي علم

أكد حامد أحمد إبراهيم نقيب تمريض البحر الأحمر، أن النقابة تتابع عن كثب واقعة وفاة ممرضة فى مستشفى خاص بمرسى علم ، وأن هناك مندوب من النقابة متواجد مع الجثمان لتسهل الإجراءات منذ بداية الواقعة بمرسى علم.

وأضاف نقيب تمريض البحر الأحمر ، أنه متواجد بمستشفى الغردقة العام منذ الصباح الباكر فى انتظار وصول جثمان الممرضة ، ويتابع تسهيل كافة الإجراءات والتحقيقات وتذليل كافة العقبات وفى انتظار تقرير الطب الشرعي الذى طلبته النيابة تمهيدا لإنهاء إجراءات الدفن والتى ستقوم بها النقابة .

وأشار إلى أن هناك زملاء للزميلة الراحلة قدموا من الإسكندرية والقاهرة ، وقد يتم دفن الجثمان فى مقابر مدينة الغردقة بعد الصلاة عليها بأحد مساجد المدينة وذلك فور صدور قرار النيابة العامة بالتصريح بالدفن.

وكشفت مصادر طبية ، أن ممرضة مرسى علم التى لقيت مصرعها أمس داخل مستشفى خاص كانت تعالج من أورام وحصلت صدى البلد على صور من اشاعات وبطاقة تردد علاجية لها ، فيما وصل الجثمان الى مشرحة مستشفى الغردقة العام ، تمهيدا لتشريحه بناء على قرار النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة، فى واقعة العثور على جثة ممرضة بمستشفى خاص في مدينة مرسى علم وبها آثار حقن فى اليد وكانولا في القضية رقم ۱۱۹۲ لسنة ۲۰۲۲ إداري مرسي علم، نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام بمدينة الغردقة وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة لبيان سبب الوفاة وعما إذا كان يوجد بوفاتها شبهة جنائية من عدمه وبيان عما إذا ما كان يوجد جثمانها ثمة إصابات من عدمه.

كما قررت النيابة أخذ العينات الحشوية اللازمة من الجثمان لبيان عما إذا كانت المتوفاة متعاطية قبل وفاتها مواد مخدرة من عدمه .

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وصولا عما إذا كان هناك شبهة جنائية في حدوث الوفاة من عدمه كما طلبت النيابة الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية عن المتوفاة عما إذا كان لديها قيد عائلي من عدمه.

وكان قد تم العثور على جثة ممرضة بمستشفى خاص ملقاة على وجهها ، وفى يديها كنولا.

وكشفت مصادر أن الممرضة انتقلت إلى تلك المستشفى الخاص منذ فترة قريبة وأنها تعمل فى القطاع الخاص ، ،وأضاف المصدر أنه لم يحضر حتى الآن أحد من أهل المتوفاة ولكن حضر الى مستشفى الغردقة العام بعد زملائها ومعارفها تمهيدا لدفنها.

ولقيت ممرضة مصرعها بمستشفى خاص بمدينة مرسى علم، حيث تم العثور عليها ملقاة على الأرض داخل إحدى حجرات المستشفى ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

و تلقت غرفة عمليات مدينة مرسى علم إخطار بالعثور على جثة ممرضة متوفية وملقاه على وجهها تدعى (ك.ع.ع)34 سنة داخل احدى حجرات مستشفى خاص بمرسى علم ، بيدها وكانولا باليد اليمنى. .

وتم نقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم وبدأت الجهات المختصة التحقيق لتحديد أسباب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.