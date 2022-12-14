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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التمثيل العمالي بالرياض وجدة: تسهيل إجراءات عودة 163 مصريا بعد. إنتهاء إقامتهم

صدى البلد

نجح مكتبي التمثيل العمالي التابعين لوزارة القوي العاملة بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية في تسهيل إجراءات حصول 163عاملاً من الراغبين في العودة إلى مصر، بسبب إنتهاء إقامتهم النظامية، وذلك بعد مراجعة "إدارة الوافدين"،والجهات المعنية، وتم منحهم تأشيرات خروج نهائية للعودة.

جاء ذلك فى تقريربن تلقاهما وزير القوي العاملة حسن شحاتة من مكتبي التمثيل العمالي بالرياض وجدة.

واشار التقرير المقدم للوزير ، من وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة الي انه تم الانتهاء من 29 طلبا من أصل 134  لإصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائى.

وقال إنه تم التنسيق الكامل مع القسم القنصلى لمتابعة اصدار تأشيرة الخروج النهائى من ادارة الوافدين وعودة تلك العمالة إلى مصر،موضحاً أن الطلبات المتبقية 105 طلباً تحت الفحص الأن .

في ذات السياق أوضح أحمد رجائي الملحق العمالي  رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره أنه بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض تم إنهاء إجراءات الخروج النهائي ل 20 من أصل 29 طلبا من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية اقامتهم.

وأوضح انه بعد بمراجعة مكتب عمل الرياض،جرى الإنتهاء من إصدار الموافقة على تأشيرة الخروج النهائي النظامية للأعداد التي تمت الموافقة عليها ، وتم  رفض 9  طلبات، نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من العودة .

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