شاهد| والد أشرف حكيمي يصدم المغاربة: حزنت للفوز على إسبانيا|ما السبب

تحدث حسن حكيمي، والد النجم المغربي أشرف حكيمي، عن تأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وإقصاء المنتخب الإسباني من دور الـ16.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، قال والد أشرف حكيمي: "لم أكن سعيدًا عندما هزمنا إسبانيا، أعتقد أن الفريق الأفضل كان يجب أن يفوز، لكنها في النهاية كرة القدم".

وتأهل المنتخب المغربي لدور ربع النهائي على حساب إسبانيا في دور الـ16 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم الفوز بضربات الترجيح 3-0.

وأقصى المنتخب المغربي نظيره البرتغالي في ربع النهائي بالفوز 1-0 وسيواجه منتخب فرنسا في نصف النهائي، مساء اليوم الأربعاء.

وتمنى والد حكيمي أن يتوج المنتخب المغربي بكأس العالم قطر 2022، مشددًا: "الآن أحلم أن يفوز المغرب بكأس العالم، ليس من أجل أشرف فقط، إنما أيضًا من أجل جميع الأطفال المغاربة، هل تعلم كم سيكون هذا حدثًا سعيدًا بالنسبة لهم، لا أتحدث عن حي أو بلدة أو مدينة، إنما عن بلد بأكمله، فمن لم يكن يتابع كرة القدم من قبل، أصبح متابعًا، والجميع يصلي من أجل تحقيق هذا الهدف".

وهاجر حسن حكيمي لإسبانيا بحثًا عن العمل وظروف أفضل، وولد أشرف في مدريد حيث ساعده والداه على الالتحاق بمدرسة ريال مدريد وكان قريبًا من حمل قميص منتخب إسبانيا لكنه فضل اللعب للمنتخب المغربي.

وبدأ حكيمي مسيرته الكروية في ريال مدريد، وصعد للفريق الأول في صيف 2017، قبل انتقاله للعب على سبيل الإعارة في صفوف بوروسيا دورتموند لمدة موسمين.

ثم عاد حكيمي لصفوف ريال مدريد، ثم رحل نهائيًا في فترة الانتقالات نفسها لصفوف إنتر ميلان، وفي الموسم التالي مباشرة، انتقل لباريس سان جيرمان.