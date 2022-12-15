أقوى خصم في 2022.. موبايل Nokia تاتش بـ 2400 جنيه بس

لا زالت العروض مستمرة حتى بعد انقضاء البلاك فريداي أو يوم الجمعة السوداء، حيث يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر.

وتعتبر أفضل هذه العروض على هاتف Nokia C21 Plus بخصم على موقع أمازون الهند بقيمة 3800 روبية هندية ، ليصل سعره بعد التخفيض إلى 8200 روبية هندية (أي ما يعادل 2460 جنيه مصري ).

فإذا أردت أن تحصل على هاتف Nokia C21 Plus سعة 3+32 جيجابايت بهذا الخصم يمكنك شراؤه من هنا.

سعر ومواصفات هاتف Nokia C21 Plus

يعمل هاتف نوكيا Nokia C21 Plus بمعالج ثماني النواة نوع Unisoc SC9863A ، مقترنا ب 2 أو 3 جيجا بايت لذاكرة الوصول العشوائي رام.

ويأتي هاتف نوكيا Nokia C21 Plus بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.52 بوصة بجودة عرض +HD ودقة 720x 1600 بكسل، مع طبقة من زجاج لحماية ضد الصدمات والخدوش.

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia C21 Plus على بطارية جيدة بسعة 4000 مللي أمبير، ودعم الشحن بقوة 10 وات.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C21 Plus بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا أخرى للعمق بدقة 2 ميجا بكسل، وتصوير الفيديو بجودة 1080 بيكسل، بجانب كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.