نوكيا تنافس بقوة مرة أخرى.. موبايلات Nokia الرخيصة تتلقى تحديث Android 13

أكدت العلامة التجارية الفنلندية نوكيا Nokia أن 5 هواتف ذكية من هواتفها ستتلقى قريبا تحديث Android 13 وهي: Nokia XR20 5G و Nokia G50 5G و Nokia G11 Plus و Nokia X20 5G و Nokia X10 5G.

ووفقًا لموقع جيز مو شينا ، بدأت نوكيا في طرح أحدث نظام تشغيل على هواتف Nokia X10 و X20 الرخيصة أيضا. فيتم طرح تحديث Android 13 لهاتف Nokia X10 مع إصدار البرنامج الثابت V3.270 بينما يتلقى هاتف Nokia X20 التحديث برقم الإصدار V3.360.

ويجلب التحديث التصحيح الأمني ​​لشهر نوفمبر والكثير من الميزات الجديدة مع نفسه. وكما يحدث دائما ، يتم طرح التحديث الجديد بطريقة تدريجية وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل إلى كل مستخدم.

تعتبر طريقة تنزيل التحديث الجديد Android 13 بسيطة للغاية، فإذا كنت تمتلك هاتفا من الهواتف المذكورة في الأعلى، يمكنك البحث عن التحديث بالانتقال إلى "الإعدادات" واختيار "تحديث البرنامج" والنقر على "تنزيل وتثبيت".

ويأتي تحديث Android 13 بحجم 2.34 جيجابايت ، لذا قد يكون من الجيد تثبيته عبر شبكة Wi-Fi.

يكشف سجل التغيير أن التحديث يجلب جميع الميزات الرئيسية التي أعلنت عنها Google مع Android 13. وسيأتي مع تغييرات مرئية مثيرة للاهتمام بما في ذلك تغيير تصميم الأيقونات، كما تم تحسين الخصوصية والأمان أيضًا من خلال أذونات الإخطار لكل تطبيق جديد. بالإضافة إلى ذلك ، توجد عناصر تحكم للوسائط المتعددة والتي تتيح لك مشاركة الصور المحددة مع التطبيقات بدلاً من منحها إمكانية الوصول إلى جميع صورك.