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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. محمد صبحي يبدأ أولى عروض عيلة اتعملها بلوك

محمد صبحي
محمد صبحي

يحتفل الفنان محمد صبحي مساء غدا الخميس بأولى عروض مسرحيته الجديدة عيلة اتعملها بلوك، وذلك على خشبة مسرح مدينة سنبل. 

بروفات مسرحية عيلة اتعملها بلوك

 

وعلى مدار أربعة أشهر قام محمد صبحي بعمل بروفات مع باقى فريق عمل المسرحية استعدادا لهذا الموسم، وهي من إخراج صبحي نفسه وتأليف مصطفى شهيب 

 

محمد صبحي يسجل أغاني المسرحية 

 

 وقام صبحي مؤخرا بتسجيل أغاني المسرحية التى يقوم بغنائها ضمن أحداثها مع الفنانة وفاء صادق وذلك داخل أحد استديوهات الصوت والأغاني من كلمات الشاعر عبدالله حسن وألحان شريف حمدان.

 

سبب تغيب محمد صبحي عن مؤتمر مهرجان شرم الشيخ للمسرح

 

 ومن ناحية أخرى أقامت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى مؤتمرًا صحفيا مساء أمس "الثلاثاء"، للإعلان عن تفاصيل دورته السابعة، المقامة بمدينة شرم الشيخ في الفترة  من ٢٥ حتى ٣٠ نوفمبر الجاري. 

وغاب عن المؤتمر الصحفي الفنان محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بعدما كان مقررا حضوره وتواجده على المنصة بجانب المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، والفنانة سميحة أيوب، وعدد كبير من الفنانين.

 وقال المخرج مازن الغرباوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الفنان محمد صبحي أعتذر عن حضور المؤتمر بسبب انشغاله في بروفات مسرحيته الجديدة، وتواجده بشكل دائم في مدينة سنبل، للانتهاء من التحضيرات.

محمد صبحي الفنان محمد صبحى اخبار محمد صبحي مسرح مدينة سنبل عيلة اتعملها بلوك

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