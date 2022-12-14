الكل يطمئن.. الحكومة للمواطنين: سيكون هناك نطاق سعري لكل سلعة.. فيديو

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، حتى يطمئن الجميع، وأن الدولة تقوم بضبط الأسواق، والأسعار.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن البعض حاول استغلال الأزمات العالمية وقام برفع الأسعار من تلقاء نفسه.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة أكد أن الدولة لن تسمح بأن يقوم أحد التجار برفع الأسعار من تلقاء نفسه، ويحدث مشكلات في الشاعر، وأن الدولة لا تتدخل في الأسعار، ولكن سيكون هناك نطاق سعري لكل سلعة، وهو أن هذا المنتج يتراوح سعره بين هذا الرقم.

وأشار إلى أن من يحدد الأسعار هو اتحاد الصناعات و اتحاد الغرف التجارية كونهم هم الموجودين في العمل و الصناعة، وأن الدولة لن تصمت عن مغالاة التجار في أسعار السلع.