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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرفة التجارية بالإسكندرية : القوة الشرائية تحكم أسعار السلع | فيديو

السلع
السلع

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه بعد حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سيكون هناك تحديد لـ أسعار السلع، وفقًا لـ السوق، وأن كل السلع سيدون عليها السعر.

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أسعار السلع.. رسالة شديدة اللهجة من مساعد التموين لتجار التجزئة

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شهريًا | قرار حاسم من رئيس الوزراء بشأن أسعار السلع .. فيديو

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن قرار تدوين الأسعار على السلع، موجود وفق قرارا وزير التموين من عام 2018.

ولفت إلى أن السعر مرتبط بـ العرض والطلب، وهناك سياسات تحكم السعر، وهى القوة الشرائية، والتى ينتج عنها السعر في النهاية.

وأشار إلى أن المشكلة في السوق المصري،  وجود قلة فى العرض، وهناك كثرة فى الطلب، رغم الترشيد الذى يتم من بعض المواطنين.

وأوضح أن كل مواطن عليه أن يغير نمط الاستهلاك، مؤكدًا، أن البعض يقوم بشراء كميات كبيرة، و يستخدم جزء و يحدث تلف للكثير.

وكشف أن التاجر رأس ماله بضاعة وليس مليون جنيه، وأن الجميع فى ظروف صعبة، و على الجميع أن يقف بجانب بعضه لـ المرور من تلك المشكلة.

وأوضح أن أهم منظومة فى السوق، المستهلك، و الجميع يعمل على رضاء المواطنين، وأشار إلى أن زيادة العرض لـ المنتجات سيحل الأزمة، وكشف أن الأسعار الحالية لا يعقلها أحد، و مرتفعة، " غير محتملة على المواطنين".

 

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