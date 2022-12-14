شهريًا | قرار حاسم من رئيس الوزراء بشأن أسعار السلع .. فيديو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا عاجلا بشأن السلع في الأسواق المصرية، مؤكدا أن كل سلعة سيكون عليها مدى سعري، أي أن هذه السلعة يتراوح بين هذا الرقم وذاك ، وان تلك الأرقام تراجع كل شهر.



وتابع مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، مذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة لن تسمح بأى نوع من المغالاة في السلع، و استغلال الموقف، وحدوث ارتفاع فى الأسعار بشكل غير مبرر.

هناك وفرة فى السلع بأسعار عادلة

وفي السياق نفسه أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الي القرار سالف الذكر سيحقق استقرار فى الأسعار، وخاصة اسعار السلع في الأسواق المقربة، وسيكون هناك وفرة فى السلع بأسعار عادلة.