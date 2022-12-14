عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شهريًا | قرار حاسم من رئيس الوزراء بشأن أسعار السلع .. فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا عاجلا بشأن السلع في الأسواق المصرية، مؤكدا أن كل سلعة سيكون عليها مدى سعري، أي أن هذه السلعة يتراوح بين هذا الرقم وذاك ، وان تلك الأرقام تراجع كل شهر.

txt

مصطفي مدبولي: الحكومة حريصة على التحاور مع المواطنين في جميع الملفات


وتابع مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، مذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة لن تسمح بأى نوع من المغالاة في السلع، و استغلال الموقف، وحدوث ارتفاع فى الأسعار بشكل غير مبرر.

هناك وفرة فى السلع بأسعار عادلة

وفي السياق نفسه أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الي القرار سالف الذكر سيحقق استقرار فى الأسعار، وخاصة اسعار السلع في الأسواق المقربة، وسيكون هناك وفرة فى السلع بأسعار عادلة.

السلع اسعار السلع مصطفى مدبولي الوزراء قرار عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

بـ 18 للفاخر .. الحكومة توافق علي تحديد سعر الأرز

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: تكليف رئاسي بإنهاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين

ترشيحاتنا

علاقة محرّمة | كشف لغز جثة خمسيني ملفوفة ببطانية بالشارع في العمرانية

تفاصيل لقاء سفير سلطنة عمان بالقاهرة بالمستثمرين في مصر

نلبس شتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

مفاوضات مصرية روسية لعقد إتفاقية تجارة الحرة مع الاتحاد الآوراسي

الرئيس السيسي يشارك في إفطار عمل مع قيادات جمهورية بمجلس النواب الأمريكي

تعالوا نعالجكم من السحر| سقوط 3 نصابين استولوا على أموال المواطنين بمحافظتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببغاء يتوقع نتيجة مباراة المغرب وفرنسا في فيديو أثار الجدل بالدول العربية

بإطلالات جريئة .. مي عمر تثير الجدل | شاهد

بإطلالة جريئة.. مي عمر تثير الجدل بظهور مختلف عبر إنستجرام| شاهد

رخص 560 جنيه .. اِعرف الذهب الأصلي من المغشوش بـ الحركة دي

فيديو

قرار مهم بشأن الثانوية العامة .. وموعد امتحانات الترم الثاني

نادية مصطفى: مصطفى كامل قائد مسيرة الموسيقيين.. وهاني شاكر كان بيصرف من جيبه.. والتحقيقات ما زالت مستمرة| حوار

رسالة صوتية تثير الذعر بسبب جدري القرود | اعرف حقيقتها

المغرب وفرنسا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ