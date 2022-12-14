لاختيار رؤساء ووكلاء اللجان.. وكيل التعليم بالغربية يترأس مقابلات المرشحين لامتحانات الدبلومات

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية مساء اليوم، اجتماع للجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وترأس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة المقابلات، بحضور وعضوية صبري الدسوقي، وكيل المديرية، وفتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني.

وأجرت اللجنة المقابلات الخاصة باختيار رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة للعام الدراسى 2022 / 2023 وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب وكيل الوزارة.

وناقشت اللجنة مع المرشحين اللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات الى جانب التعليمات التي يجب اتباعها لضبط سير الامتحانات.

جدير بالذكر أنه من المتوقع ترشيح عدد 8 لكل لجنة نظام ومراقبة، وللجنة إدارة عدد ٤ رؤساء، وعدد ٤ وكلاء للجنة النظام والمراقبة، كما سيتم ترشيح عدد ٤ رؤساء، وعدد ٤ وكلاء للجنة الإدارة، وذلك لكل نوعيات التعليم الفني بقطاع الغربية، وفقا للتعليمات الواردة من الوزارة في هذا الشأن.



وأكد وكيل الوزارة أن امتحانات الدبلوم الفنية هي مهمة قومية، لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، فكلاهما يجب الإعداد الجيد لهما، وتوفير كافة الاجراءات والدعم لإتمام الامتحانات بأمان وطمأنينة ونجاح.

IMG-20221214-WA0050

IMG-20221214-WA0048

IMG-20221214-WA0044

IMG-20221214-WA0043

IMG-20221214-WA0047

IMG-20221214-WA0049

IMG-20221214-WA0045