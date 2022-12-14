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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل وفدا من دار الكتاب المقدس

البابا تواضروس يستقبل وفدا من دار الكتاب المقدس

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم "الأربعاء"، وفدا من دار الكتاب المقدس بمصر برئاسة المهندس أمير إلهامي مدير الدار وبعض أعضاء المجلس وقيادات الدار، حيث عرضوا على قداسته  آخر مستجدات العمل في الدار، وأحدث إصداراتها من الكتب.

ويحرص مسؤولو دار الكتاب المقدس على إحاطة قداسة البابا تواضروس علمًا بصفة مستمرة بمجريات العمل في الدار والخطط المستقبلية له، في إطار خدمة نشر الكتاب المقدس ومحتواه لأبناء الكنيسة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، أمس الثلاثاء، مجموعة من الدبلوماسيين والسفراء في إطار حرص قداسته على مد جسور التواصل مع ودعم علاقات المحبة مع كافة الدول.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل  السفير آكسل وابينهورست، سفير أستراليا الجديد لدى مصر.

وجاء اللقاء بهدف التعارف، حيث قدم قداسة البابا تواضروس نبذة للسفير عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصر، كما حدثه عن كنائسنا القبطية في أستراليا، وعن علاقة الكنيسة الطيبة مع كافة الجهات الحكومية بمصر ومؤسسة الأزهر وكافة الكنائس الأخرى.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس السفير فيكتور هوجو بينيا سفير جمهورية باراجواي في القاهرة، حيث جاء اللقاء بهدف التعارف، وقدم السفير نبذة عن دولة باراجواي، وشكر قداسة البابا على العلاقة الطيبة مع قداسة البابا فرانسيس والكنيسة الكاثوليكية، وطلب من قداسته الصلاة من أجل دولة وشعب باراجواي.

كما قدم قداسة البابا نبذة للسفير عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسيـة ومصر وعن العلاقات الطيبة التى تجمع الكنيسة  مع كافة الجهات.

كذلك استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، السفيرة هبة محمد زكي، قنصل مصر في الكويت، وتحدث قداسته  عن خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دول الخليج، وخاصة الكويت.

واستقبل قداسة البابا تواضروس أيضا القنصل المصري الجديد بفرانكفورت، الوزير المفوض أمين أحمد حسان، المقرر تسلمه عمله مطلع العام المقبل قنصلًا لجمهورية مصر العربية  في فرانكفورت بألمانيا.

وجاء اللقاء بهدف التعارف وتحدث قداسة البابا تواضروس مع القنصل الجديد عن عمل الكنيسة القبطية بألمانيا وخدمتها للجالية المصرية هناك.

البابا تواضروس الكتاب المقدس المقر البابوى القاهرة

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