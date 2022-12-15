عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن من ذوي الهمم يناشد التضامن لتوفير فرصة عمل

صدى البلد

ناشد المواطن بكري مراد محمد عبدالحميد، المقيم بعزبة أم سعدون المجدوب، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء بموقع "صدى البلد"، ناشد وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوي الهمم.

 

وقال فى رسالته: «أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأحتاج الحصول على وظيفة تعيننى على الظروف المعيشية والصحية والتعليمية حيث أننى متزوج ولدي أسرة مكونة من ثلاثة أفراد وليس لدى أي شغل أعيش منه أنا وأسرتى»، مطالبًا وزارة التضامن بالعمل على توفير فرصة عمل ليستطيع توفير مصدر دخل له للإنفاق على أسرته  وسداد الإيجار.

 

وأضاف: “أنا حاصل على شهادة الثانوية الفنية التجارية سنة 2000م وشهادة تأهيل من مكتب العمل بكفر صقر سنة 2001م متزوج ولدي أسرة مكونة من ثلاثة أولاد فى مراحل التعليم المختلفة وليس لدي أى عمل لكى أعيش منه أنا وأسرتى”.

 

وناشد المسئولون بوزارة التضامن، النظر في أمره، وتوفير فرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، ليستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياة.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01282334679

txt

مروان متغيب عن منزله وأسرته تعرض مكافأة مالية ضخمة لمن يعثر عليه

txt

سكان شارع عثمان محرم بالهرم يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

txt

سكان منطقة الـ 100 متر بالشروق يستغيثون من تزايد أعداد الكلاب الضالة

اِقرأ أيضًا
مواطنة من ذوي الهمم تناشد التضامن توفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5%.. صور

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الشرقية ذوي الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم فرصة عمل وزارة التضامن مركز أولاد صقر توفير فرصة عمل الظروف المعيشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

شجاعة فتاة توقع الصيدلي موزع الافلام الاباحية في مصر..اعترافات

إيقاف جديد.. خالد الغندور يكشف آخر تطورات أزمة كهربا

ترشيحاتنا

زهقت من أسئلة الناس..شبيه الشيخ الشعراوي: بقيت أقول أنا ابنه.. فيديو

خلال لقائه ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .. وزيرالطيران : تعزيز البعد البيئي في كافة مشروعات قطاع الطيران

وزير التضامن الاجتماعي تكرم الفائزين في مسابقة الإذاعة المصرية.. فيديو وصور

هانى تمام: المساجد استعادت دورها في تثقيف وتوعية الناس .. فيديو

كيرلس منشد مسيحي بيغني ترانيم وابتهالات إسلامية ومثله الأعلي النقشبندي.. فيديو

السيسي لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية: حل القضية الفلسطينية يغير واقع المنطقة المتأزم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتحدى والده .. شاب يشعل تيك توك بتلاوة القرآن بصوت مبهر| فيديو

التحول المفاجئ في الوزن قد يكون مؤشر للإصابة بمرض خطير.. تفاصيل

نشرة المرأة ..فوائد كشط اللسان الصحية.. علامات لا تتجاهلها تدل على أن كبدك في خطر.. و5 نصائح خارقة للتخلص من الكرش

طريقة عمل المكرونة البشاميل بمذاق احترافي

فيديو

هل تضاف مادة الدين للمجموع؟ | التعليم تحسم الجدل

دول عربية ترفع أسعار الفائدة | تفاصيل

الزوج الـ 12.. كواليس انفصال غادة عبدالرازق وهيثم زانيتا |فيديوجراف

سر عدم دعم محمد صلاح للمنتخب المغربي| ايه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ