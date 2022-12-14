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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لـ فاركو بالدوري

المدير الفني للاتحاد
المدير الفني للاتحاد السكندري

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو كالتالي:-

حراسة المرمى: المهدى سليمان و عمرو خليل.

خط الدفاع: صبرى رحيل،جافين كازيتو، محمود علاء،محمد الصالح،مصطفى إبراهيم،سيد سالم و هشام صلاح.

خط الوسط: خالد الغندور،مورو ساليفو،فارس محمد،عبد الغنى محمد،ناصر ناصر،مروان عطيه،إبراهيم حسن وكريم الديب.

خط الهجوم:مابولولو،أوستين أموتو وأحمد عيد.

ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندري أمام فاركو كل من صبحى سليمان وفوزي الحناوي وسعيدو سمبوري وعبدالله نصيب والصباحي وأحمد عادل ميسى ومحمود عبد العزيز وأحمد غريب واسلام عبد النعيم وخالد صبحي.

 

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