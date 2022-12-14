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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العليا لتراخيص المحال: 4 ملايين وحدة غير مرخصة.. و90 يوما أقصى مدة لإصدار التصاريح

محمد الفيومي
محمد الفيومي

أكد محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن قانون المحال العامة به الكثير من المزايا لمصلحة الجميع.

 

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وقال  محمد الفيومي في  حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إن سي"، :" في تقديري هناك 4 مليون محل غير مرخص واكبر نسبة متواجدة في القاهرة ".

 

وتابع محمد الفيومي:" من أهم مميزات قانون المحال العامة هو وضع اشتراطات ترخيص لكل نشاط "، مضيفا:" اشتراطات الترخيص اشترك فيها كل الوزارات والجهات المعنية وتم العمل على تبسيط الاشتراطات لتسهيل ترخيص المحال العامة ".

 

وأكمل محمد الفيومي :"  الأقصى مدة لإصدار رخصة محل هي 90 يوم فقط  وزمان كان الترخيص بياخد سنوات "، مضيفا:" عند تقديم طلب ترخيص المحل ولم يتم الرد على صاحب الطلب يتم  إصدار الرخصة بقوة القانون بعد 60 يوم من تقديم الطلب ".

 

ولفت محمد الفيومي:" 339 مركز على مستوى الجمهورية من أجل التقدم بطلب ترخيص المحل كما يمكن للفرد ان يقوم بتقديم طلب الترخيص الكترونيا  او من خلال مكاتب الاعتماد ".

 

وتابع محمد الفيومي:"  آلية تحديد الرسوم قائمة على مساحة المحل ومكان تواجده"، مضيفا:" رسوم ترخيص المحال في القرى يختلف عن المدن وعواصم المحافظات والأماكن المميزة ".
 

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