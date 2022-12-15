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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار تنظم حفل عشاء للوزراء ورؤساء وفود الأشقاء العرب

وزراء السياحة العرب
وزراء السياحة العرب

على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة والدورة 31 للمكتب التنفيذي للمجلس التي تم عقدها خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، نظمت وزارة السياحة والآثار، بدعوة من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، حفل عشاء، لمعالي السادة الوزراء ورؤساء الوفود والوفود المشاركة في هذه الاجتماعات.

وقد شارك في حفل العشاء عدد من وزراء السياحة في الدول العربية وهم  نايف حميدي محمد الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، و محمد المعز بلحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية بجمهورية تونس، وأحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق،  ومعمر بن مُطَهَّر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية اليمن.

وشارك في العشاء أيضاً الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، الأستاذة بسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، الدكتور أحمد أبو عامر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى وفود الدول العربية من المملكة العربية السعودية وليبيا وسلطنة عمان وقطر والمغرب التي شاركت في الاجتماعات.

كما شارك من وزارة السياحة والآثار المصرية الأستاذة غادة شلبي نائب السيد الوزير لشئون السياحة، وعمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وزير السياحة المملكة العربية السعودية مصر وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة

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