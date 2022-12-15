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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم عبد العزيز لـ منتخب المغرب: التاريخ سيتذكركم كثيرا يا أسود الأطلس

صدى البلد

وجه الفنان كريم عبد العزيز ، التهنئة للمنتخب المغربي ، على وصولهم لـ نصف نهائى كاس العالم واللعب على المركز الثالث فى مونديال قطر 2022 . 

 

وكتب كريم عبد العزيز " وقبل أن تنتهى المباراة …سيظل التاريخ يتذرككم كثيرا يا أسود الأطلس ..🇲🇦🇲🇦🇲🇦
من كل قلبى كمواطن عربى " شرفتونا و رفعتوا راس كل العرب " أمام العالم كله ..
مبرووووووووووك المغرب ". 

 

وأدى المنتخب المغربي مباراة كبيرة امام نظيره الفرنسي حامل اللقب لكن فارق الخبرة ساند الديوك الفرنسية امام اسود الاطلس .

و يواجه منتخب المغرب نظيره كرواتيا على تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، يوم السبت القادم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب كرواتيا قد خسر بثلاثية نظيفة من الأرجنتين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم.

كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز الأرجنتين منتخب المغرب قطر

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