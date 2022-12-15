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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صنعت التاريخ.. كيليان مبابي يوجه رسالة لـ أشرف حكيمى بعد هزيمة المغرب|شاهد

صدى البلد

وجه كيليان مبابي ، لاعب منتخب فرنسا رسالة لصديقة أشرف حكيمى ، بعد نهاية مباراة نصف نهائى كاس العالم بفوز فرنسا على المغرب 2 \ 0 . 

 

ونشر مبابى صورة له مع حكيمى ، وعلق قائلا “  الجميع فخور بما فعلته ، لقد صنعت التاريخ ".

 

و تعرض منتخب المغرب للهزيمة من نظيره فرنسا، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء هدفي منتخب فرنسا عن طريق كلا من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 5 في الشوط الثاني، وكولو مواني في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.

موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم

وبهذه النتيجة، يواجه منتخب المغرب نظيره كرواتيا على تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، يوم السبت القادم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب كرواتيا قد خسر بثلاثية نظيفة من الأرجنتين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم.

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