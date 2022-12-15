عواقب وخيمة.. روسيا تحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت"

أكدت السفارة الروسية في العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه في حالة إقدام الولايات المتحدة على نقل أنظمة صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا، فستكون خطوة استفزازية قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.



ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن بيان السفارة الروسية: " أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالولايات المتحدة، حول الشحنة القادمة المزعومة لأنظمة الدفاع الجوي عالية التقنية إلى كييف، موضحة أنه إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة الأمريكية، والتي قد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة".



وبحسب البعثة الدبلوماسية الروسية، فإن "الولايات المتحدة، حتى من دون تقديم صواريخ باتريوت، تتعمق أكثر فأكثر في الصراع في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي" .. مشيرة إلى أن هذا يسبب ضررا هائلا ليس فقط للعلاقات "الروسية - الأمريكية" ولكنه يخلق أيضا مخاطر إضافية للأمن العالمي.