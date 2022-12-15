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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز كبير.. وزير الرياضة السعودي يعلق على أداء المغرب فى كأس العالم

صدى البلد

علق وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، على اداء منتخب المغرب ، فى بطولة كاس العالم قطر 2022 . 

 

وكتب بن تركي عبر تويتر  " إنجاز كبير وأداء مميز قدمه المنتخب المغربي الشقيق 🇲🇦 في مونديال #قطر2022
عكس من خلاله تميز الكرة العربية حظ أوفر لأسود الأطلس وبالتوفيق في القادم بإذن الله ".

و تعرض منتخب المغرب للهزيمة من نظيره فرنسا، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء هدفي منتخب فرنسا عن طريق كلا من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 5 في الشوط الثاني، وكولو مواني في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.

موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم

وبهذه النتيجة، يواجه منتخب المغرب نظيره كرواتيا على تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، يوم السبت القادم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بطولة كأس العالم منتخب المغرب كأس العالم كأس العالم 2022 فرنسا قطر كرواتيا

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