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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أصالة لمنتخب المغرب: شكرا يا أبطال على كل شيء قدمتوه لنا

صدى البلد

وجهت الفنانة أصالة ، رسالة لـ منتخب المغرب بعد إنجازهم فى كأس العالم قطر 2022 ونشرت تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر . 

 

وكتبت اصالة " عطيتوا دروس كتيره عن تفاصيل أخلاق الإنسان الرّياضي الأخلاق عالية دفى العلاقات العائليّه شعور عظيم بيطمّن الّلعب المُخلص المُبهر المليان وطنيّه هزّت مشاعرنا كلّنا وبكّتنا وحسًينا شعور جديد لأنّه كبير وحّدنا وخلّانا بوشّ العالم قوّه .

 

وأضافت اصالة “ شكراً ياأبطال المغرب العظيم ياأسود الأطلسي على كلّ شي قدّمتوا لنا ياه بهالكأس العالم التّاريخي في قطر الفخر الّلي ماغاب عنها تفصيله من تفصيلات الخيال والأخلاق والإعتزاز بالقيم العربيّه الأصيله مع التنظيم وحسن الإستقبال وكلّ مايمكن أنّ نتخيّله في قطر كان واقع .. شكراً بلادنا العظيمه شرّفتونا وأسعدتونا دامت أوطانكم ودمتم ”.

و يواجه منتخب المغرب نظيره كرواتيا على تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، يوم السبت القادم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب كرواتيا قد خسر بثلاثية نظيفة من الأرجنتين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم.
 

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