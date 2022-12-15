مشوار تاريخي.. ميريام فارس توجه رسالة لمنتخب المغرب

وجهت الفنانة ميريام فارس ، رسالة دعم وتشجيع للمنتخب المغربي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم.

وكتبت ميريام فارس عبر حسابها بموقع تويتر " تحيّة للمنتخب المغربي على هذا المشوار التاريخي الذي خاضه بجدارة ، كلّ الحب ".

ويذكر أن تعرض منتخب المغرب للهزيمة من نظيره فرنسا، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء هدفي منتخب فرنسا عن طريق كلا من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 5 في الشوط الثاني، وكولو مواني في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.