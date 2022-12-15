الأول على إنجازهم والثانى على التأهل.. إليسا تهنئ منتخبي المغرب وفرنسا| شاهد

وجهت الفنانة إليسا ، التهنئة لـ منتخب المغرب بعد أدائهم البطولى في بطولة كأس العالم 2022 ، وهناك أيضا المنتخب الفرنسى على الصعود لنهائى كأس العالم .

وكتبت إليسا “ حقق #المغرب سابقة تاريخية بكأس العالم ومجرد وصولها لمرحلة هوي انتصار بحد ذاتو. مبروك لإلكن ومبروك للمنتخب الفرنسي الوصول للنهائيات بعد أداء رائع! والأجمل الروح الرياضية بين الفريقين واللاعبين ”.

و تعرض منتخب المغرب للهزيمة من نظيره فرنسا، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء هدفي منتخب فرنسا عن طريق كلا من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 5 في الشوط الثاني، وكولو مواني في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.

موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم

وبهذه النتيجة، يواجه منتخب المغرب نظيره كرواتيا على تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، يوم السبت القادم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب كرواتيا قد خسر بثلاثية نظيفة من الأرجنتين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم.