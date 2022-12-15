قرار وزاري باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، المخصصة بالقرار الجمهوري رقم 589 لسنة 2019 بشأن إنشاء تجمع عمراني جديد يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة (22153.95) فدان لإنشاء المدينة.



وفي السياق ذاته، أكد وزير الإسكان، على مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستهدفة بمختلف القطاعات، وذلك تنفيذاً للهدف القومي الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، وهو مضاعفة المعمور من 7 : 14%.