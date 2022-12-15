عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة

تطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة

أعلن هانى جميعة  وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم مد فترة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة بالفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولةوذلك لتطعيم من لم يتم تطعيمه من الأطفال ( من عمر يوم لخمس سنوات ).

txt

استمرار فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة

txt

العربية اتعجنت.. مصرع 4 أشخاص فى حادث أليم بالبحيرة

كما أشار إلي أنه تم خلال الاربعة أيام من الحملة تطعيم 1078689 طفل بنسبة 98 % من إجمالي مستهدف 1100303(مليون ومائة ألف وثلاثمائة وثلاثة) طفل.

تطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة
تطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة


ولفت إلي أن الحملة استمرت على مدار 4 أيام  واستهدفت الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات على مستوى المحافظة، بما يقرب من مليون ومائة ألف وثلاثمائة وثلاثة، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة، وذلك بمشاركة 2998 فرقة تابتة ومتحركة خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية .

وتتقدم نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بخالص الشكر والتقدير  لكافة المواطنين والأطقم الطبية والمسئولين بالمراكز، على الجهد المبذول في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وذلك في إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتحت رعاية نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

 

البحيرة محافظ البحيرة وزارة الصحة مرض شلل الأطفال التطعيم ضد شلل الأطفال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وكيل وزارة الصحة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

إيقاف جديد.. خالد الغندور يكشف آخر تطورات أزمة كهربا

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

البنك المركزي يلزم البنوك بتخصيص 25 % من محافظ التجزئة لمدة عام إضافي

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية تطلق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. فيديو

فائدة غير مسبوقة..وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لـ الاستفادة من الشهادات الادخارية الدولارية

أشرف صبحى: نسعى لتوعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي لمواجهة الفساد

كمم فمها.. القصة الكاملة لسرقة عجوز الإسكندرية على يد مسجل خطر

صالح الشيخ: استيراتيجية مكافحة الفساد تخلق جهازًا إداريًا يقدم خدمات متميزة

خروج قطار المنصورة عن القضبان بحوش محطة سكة حديد طنطا العمومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش حل سحري لنسف الكرش .. 5 نصائح خارقة تخلصك منه للأبد

مش حتصدق .. قشور هذه الفاكهة تحارب سرطان القولون

سريع المفعول ومجرب.. أسرع رجيم لنحت قوامك بدون حرمان

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

فيديو

خلعته من 2019 ومقالتلوش.. كيف استرد رجل أمواله وأولاده وتزوج جارة طليقته.. فيديوجراف

عرفني أنا مين.. غادة عبد الرازق تتحدث عن طليقها هيثم زانيتا| شاهد

فتاة سورية تعاني من مرض الضحك .. ما القصة؟ |فيديو جراف

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ