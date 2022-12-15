مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة

أعلن هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم مد فترة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة بالفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولةوذلك لتطعيم من لم يتم تطعيمه من الأطفال ( من عمر يوم لخمس سنوات ).

كما أشار إلي أنه تم خلال الاربعة أيام من الحملة تطعيم 1078689 طفل بنسبة 98 % من إجمالي مستهدف 1100303(مليون ومائة ألف وثلاثمائة وثلاثة) طفل.

تطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة

تطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة



ولفت إلي أن الحملة استمرت على مدار 4 أيام واستهدفت الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات على مستوى المحافظة، بما يقرب من مليون ومائة ألف وثلاثمائة وثلاثة، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة، وذلك بمشاركة 2998 فرقة تابتة ومتحركة خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية .

وتتقدم نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بخالص الشكر والتقدير لكافة المواطنين والأطقم الطبية والمسئولين بالمراكز، على الجهد المبذول في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وذلك في إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتحت رعاية نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.