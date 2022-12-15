بسبب خلافات مالية.. استورجي يشرع في قتل شاب بالخليفة

شرع استورجي في قتل أخر بمنطقة الخليفة بعد ان سدد له طعنه نافذة في ظهره بمطواة كانت بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما ، تم ضبط المتهم وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرضه على النيابة للتحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من الخدمات الأمنية المعينة بإحدى المستشفيات بإستقبالها شخص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى بالظهر إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

المتهم

علي الفور وجه اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بسرعه الإنتقال والفحص وتبين حدوث مشادة كلامية بين المُصاب و أحد الأشخاص يعمل استورجي ، مقيم بدائرة القسم حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض " مطواة " نتج عن ذلك إصابته ، أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.