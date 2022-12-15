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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول رد فعل من هيثم زانيتا بعد انفصاله عن غادة عبدالرزاق |شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها هيثم زانيتا، حسبما أكدت لبرنامج Et بالعربي، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق.

وفى أول رد فعل صادم لطليقها هيثم زانيتا قام بإلغاء متابعة الفنانة غادة عبد الرازق من قائمة أصدقائه عبر حسابه بتطبيق انستجرام ، فيما احتفظ بصداقة روتنا ابنة الفنانة غادة عبد الرزاق فى قائمة أصدقائه .

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وكان آخر ظهور للفنانة غادة عبد الرازق وزوجها يوم 26 نوفمبر الماضى ، حيث نشرت غادة عبد الرازق مجموعة من الصور الرومانسية التى جمعتها بزوجها السابق هيثم زانيتا من باريس .

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق أنها ستغيب عن موسم رمضان القادم بسبب انشغالها بتصوير فيلمها الجديد مع أحمد أدم وبيومي فؤاد.


وأضافت غادة عبد الرازق فى تصريحات تلفزيونية على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر أنها استقرت على عدم خوض المنافسة فى موسم رمضان القادم، بسبب انشغالها بتصوير فيلمها الجديد جوازة بالعافية المقرر عرضه فى إجازة نصف العام.

 

غادة عبد الرازق خارج السباق الرمضاني 



وتابعت غادة أن الموسم الرمضاني كل عام يشهد تطورا كبيرا فى المنافسة، مشيرة إلى أنها تحلم بتقديم شىء مختلف فى الدرما خلال الفترة القادمة لذلك قررت الخروج من هذا الموسم وتأجيل المنافسة لرمضان 2024.
 

تفاصيل فيلم غادة عبد الرازق 

 

يذكر أن غادة عبدالرازق انتهت مؤخرا من تصوير دورها فى فيلم جوازة بالعافية والذى تجسد فيه شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

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