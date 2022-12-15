رئيس الوزراء يحضر حلقة نقاشية حول المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حلقة نقاشية حول منهجية ومراحل الإعداد للمرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، خلال فعاليات إطلاق هذه المرحلة، التي أقيمت صباح اليوم، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ولفيف من الوزراء ومسئولي الدولة بالجهات المختلفة ورؤساء الجامعات وسفراء عدد من الدول، فضلا عن نخبة من المتخصصين في مجال الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي.

كما شاهد رئيس الوزراء فيلما تسجيليا حول آليات إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2023.