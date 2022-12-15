«سماحة الإسلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة».. لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء توعويا لطلاب وطالبات مدرسة ابن سينا التجريبية للغات "حول نشر ثقافة الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة"، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة بمطروح فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

أكد الشيخ كارم أنور عفيفي - أمين عام فرع المنظمة بمطروح خلال اللقاء على سماحة الإسلام ووسطيته ودعوته للتسامح ونبذ العنف بكافة أشكاله وصوره، مشيرا إلى أن الخطاب الديني خطاب ثابت وراسخ منذ أن نزل القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجديد الخطاب الديني لا يعني تجديد الثوابت الدينية وإنما يعني الفهم الجيد للنصوص الدينية مع ضرورة إعمال العقل والفهم الصحيح.