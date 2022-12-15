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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بسعة 30 ماكينة.. وكيل الأزهر يفتتح وحدة الغسيل الكلوي لعلاج المرضى بالمجان

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط بسعة 30 ماكينة  غسيل كلوي، إضافة إلى جناح آخر يحتوي على 30 ماكينة أخرى جارى تجهيزه. 


وأشادت قيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً بهذه الجهود الطيبة التي تسهم في تخفيف الآلام وتضميد الجراح وترسم البسمة على وجوه المواطنين في محافظة دمياط في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


وخلال الافتتاح تحدث وكيل الأزهر ورئيس الجامعة مع المرضى داخل وحدة الغسيل الكلوي، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم عليهم بنعمة الشفاء، داعيًا لفريق الجيش الأبيض (أطباء وتمريض وموظفين وعمال) بأن يجزيهم المولى -عز وجل- خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمة طبية متميزة للمواطنين المترددين على مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط والقاهرة وأسيوط.


رافق وكيل الأزهر ورئيس الجامعة خلال الافتتاح الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط، والدكتور فتحي سلامة وكيل كلية طب بنين الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم الصياد وكيل كلية طب البنات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل دياب مدير عام المستشفى، ونواب مدير مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الدكتور علاء مجاهد، والدكتور أحمد عمران.

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