الاتحاد الأقرب.. نجم منتخب المغرب يتلقى عرضين من الدوري السعودي

تلقى سفيان بوفال نجم منتخب المغرب ونادي أنجيه الفرنسي، عرضين سعوديين وفقًا لتقارير إعلامية في صفقة نارية جديدة تقترب من الدوري السعودي.

وجاءت العروض التي تلقاها سفيان بوفال نجم منتخب المغرب ونادي أنجيه الفرنسي بعد الإنجاز التاريخي بالتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأشارت التقارير الاعلامية إلي أن سفيان بوفال نجم منتخب المغرب ونادي أنجيه الفرنسي قد يزامل زميله فى صفوف منتخب أسود الأطلسي عبد الرزاق حمدالله في صفوف نادي الاتحاد السعودي في قادم الأيام باعتباره العرض الأقرب لضم اللاعب .

منتخب المغرب يخسر أمام فرنسا

وتعرض منتخب المغرب للهزيمة من نظيره فرنسا، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء هدفي منتخب فرنسا في شباك منتخب المغرب عن طريق كلا من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 5 في الشوط الثاني، وكولو مواني في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.

موعد مباراة منتخب المغرب القادمة في كأس العالم 2022 بقطر

وبهذه النتيجة، يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب كرواتيا على تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، يوم السبت القادم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب كرواتيا قد خسر بثلاثية نظيفة أمام نظيره منتخب الأرجنتين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 فى قطر .

ونجح منتخب المغرب في أن يكون أول منتخب عربي وافريقي يصل لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد إقصاء تاريخي لمنتخب البرتغال بنتيجة هدف دون رد في ربع النهائي.

واستطاع منتخب المغرب في عبور دور المجموعات متصدر بعد التعادل مع كرواتيا 0-0 وفوز علي بلجيكا 2-0 وفوز علي كندا 1-0 ثم فوز علي إسبانيا بركلات الترجيح في ربع النهائي .

مفاجأة المونديال

أكدت تقارير إعلامية أن حكيم زياش نجم منتخب المغرب يعتبر مفاجأة كأس العالم بقطر 2022 مشيرة إلي أنه قدم أداء مثاليا رغم معاناته مع فريقه الإنجليزي تشيلسى.

وقال صحيفة سبورت الكاتلونية : من أكبر مفاجآت المونديال هو حكيم زياش نجم منتخب المغرب الذي يقدم بطولة مثالية في كافة تفاصيلها، رغم معاناته في تشيلسي.