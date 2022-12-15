ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.. توقعات متشائمة من البنك المركزي الأوروبي

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن البنك يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة خلال العام المقبل 2023.

وقالت لاجارد، في مؤتمر صحفي عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، "اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش، ولكن الركود فيها سيكون سطحيا وقصير الأمد".

وأوضحت لاجارد أن "الاقتصاد نما ببطء في الربع الثالث من 2022، والبطالة وصلت إلى 6.5 % في أكتوبر".

وأضافت:"سنتشدد أكثر في استجابتنا النقدية للتضخم، وعلى الحكومات السرعة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية".

وقالت لاجارد: "نتوقع تعافي النمو بشكل تدريجي، ونتوقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة وفق وتيرة مستقرة".